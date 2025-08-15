'Pensei que ele estava segurando um bambolê': tatuagem simétrica viraliza

Uma tatuagem de um círculo perfeitamente simétrico viralizou nas redes sociais. As imagens foram compartilhadas pelo artista israelense Chaim Machlev na semana passada.

O que aconteceu

Tatuagem foi feita totalmente à mão. Em relato publicado em seu blog pessoal, Machlev conta que o desafio era criar um círculo perfeito usando apenas "a geometria do corpo e a ilusão de movimento". "Eu projetei cuidadosamente esta peça para se alinhar perfeitamente aos contornos naturais do corpo de quem a usa. Mesmo as menores mudanças de movimento podem alterar o efeito, dando a esta tatuagem uma sensação de vida, mudando constantemente com o movimento do corpo", escreveu.

O processo levou meses para ser finalizado. A porção desenhada nas costas foi feita em fevereiro deste ano. Com a cicatrização completa, Machlev tatuou a parte da frente, concluída no início deste mês. O círculo aparece somente quando a pessoa junta as mãos atrás do corpo, com o tronco ereto. Com os braços esticados, as linhas formam um desenho com ondulações únicas.