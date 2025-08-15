Putin e Trump chegam ao Alasca e debaterão guerra na Ucrânia sem Zelensky

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e Vladimir Putin, da Rússia, se reúnem hoje para uma cúpula no Alasca. O encontro visa negociar a guerra na Ucrânia e pode determinar a viabilidade de cessar-fogo na guerra mais mortal da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, não foi convidado para as conversas.
O que aconteceu
Políticos desceram dos aviões às 16h08 (horário de Brasília). Na sequência, Trump aplaudiu a chegada do russo e ambos se cumprimentaram e sorriram. Após trocarem algumas frases, eles posaram para fotos na base aérea norte-americana no Alasca e apertaram as mãos novamente.
Antes de deixarem o espaço, o anfitrião norte-americano solicitou que o russo fosse primeiro em direção ao automóvel que os esperavam. Por volta das 16h14, os políticos deixaram a base no mesmo carro. Essa é a primeira conversa cara a cara entre os dois desde que Trump retornou à Casa Branca.
Casa Branca e Kremlin divulgaram fotos dos presidentes juntos. A primeira publicou uma foto do aperto de mão dos dois e outra imagem de Trump sorrindo ao lado do russo. Já o Kremlin postou os políticos se aproximando para o cumprimento e outros registros até a saída deles em direção ao carro na base aérea.
Horas antes da cúpula, Zelensky afirmou que os ataques russos ao território ucraniano continuavam. Para ele, não havia nenhuma ordem ou sinal de que Moscou "esteja se preparando para pôr fim a esta guerra". "No dia das negociações, eles também estão matando. E isso diz muito", acrescentou.
Aliados europeus da Ucrânia temem que Trump possa trair o país. Eles acreditam que o norte-americano pode congelar o conflito com a Rússia e reconhecer —mesmo que apenas informalmente— o controle russo sobre um quinto do território ucraniano.
Trump procurou amenizar essas preocupações ao embarcar no Air Force One. Ele disse que deixaria a Ucrânia decidir sobre qualquer possível troca de território. Questionado sobre o que tornaria a reunião um sucesso, o norte-americano disse que quer "ver um cessar-fogo rapidamente". "Não ficarei feliz se não for hoje... Quero que a matança pare", acrescentou.
A reunião
A reunião na Base Conjunta Elmendorf-Richardson será a primeira do líder do Kremlin em solo ocidental. Isso não ocorria desde antes de fevereiro de 2022, quando a Rússia lançou sua invasão em grande escala da Ucrânia.
Trump espera que uma trégua na guerra de três anos e meio traga paz à região. Ele também busca reforçar suas credenciais como pacificador global digno do Prêmio Nobel da Paz.
Para Putin, a cúpula já é uma grande vitória. O russo pode usar o encontro como prova de que anos de tentativas ocidentais de isolar a Rússia foram em vão e que Moscou está retomando seu lugar de direito na mesa principal da diplomacia internacional.
Já Zelensky defendeu que a cúpula deveria abrir caminho para conversas em três vias que o incluam. Porém, acrescentou que a Rússia continuava o conflito e contava com o apoio dos Estados Unidos, escreveu. O ucraniano descartou a possibilidade de entregar formalmente a Moscou qualquer território e também busca uma garantia de segurança apoiada pelos EUA.
Trump admitiu ontem que a tarefa havia se mostrado mais difícil do que esperava. Ele, que certa vez disse que acabaria com a guerra da Rússia na Ucrânia em 24 horas, disse que se as conversas de hoje fossem boas, organizaria rapidamente uma segunda cúpula de três vias com Zelensky, que seria ainda mais importante do que seu encontro com Putin.
O republicano também disse que há respeito mútuo entre ele e Putin. "Ele é um cara inteligente", disse Trump, elogiando a decisão do russo de levar empresários para o Alasca. "Mas eles não farão negócios até que a guerra seja resolvida", afirmou, repetindo a ameaça de consequências "economicamente severas" para a Rússia caso a cúpula não dê certo.
(Com AFP e Reuters)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.