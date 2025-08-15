Putin e Trump chegam ao Alasca e debaterão guerra na Ucrânia sem Zelensky

Antes de deixarem o espaço, o anfitrião norte-americano solicitou que o russo fosse primeiro em direção ao automóvel que os esperavam. Por volta das 16h14, os políticos deixaram a base no mesmo carro. Essa é a primeira conversa cara a cara entre os dois desde que Trump retornou à Casa Branca.

Casa Branca e Kremlin divulgaram fotos dos presidentes juntos. A primeira publicou uma foto do aperto de mão dos dois e outra imagem de Trump sorrindo ao lado do russo. Já o Kremlin postou os políticos se aproximando para o cumprimento e outros registros até a saída deles em direção ao carro na base aérea.

Foto divulgada pela Casa Branca mostra Donald Trump sorrindo ao lado de Vladimir Putin Imagem: Reprodução/Instagram/@whitehouse e @potus

Horas antes da cúpula, Zelensky afirmou que os ataques russos ao território ucraniano continuavam. Para ele, não havia nenhuma ordem ou sinal de que Moscou "esteja se preparando para pôr fim a esta guerra". "No dia das negociações, eles também estão matando. E isso diz muito", acrescentou.

Aliados europeus da Ucrânia temem que Trump possa trair o país. Eles acreditam que o norte-americano pode congelar o conflito com a Rússia e reconhecer —mesmo que apenas informalmente— o controle russo sobre um quinto do território ucraniano.