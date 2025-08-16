França marca para amanhã encontro entre europeus sobre guerra da Ucrânia

Após encontro de Trump com Putin, europeus reforçaram apoio à Ucrânia. Líderes também participaram de uma ligação telefônica entre o republicano e Zelensky após a cúpula no Alasca.

Presidente ucraniano vai aos Estados Unidos na segunda-feira e deve se encontrar com Trump no mesmo dia. "Se tudo der certo, vamos agendar uma reunião com o presidente Putin", escreveu o presidente dos EUA em uma rede social.

Cúpula terminou sem acordo

A reunião entre Trump e Putin terminou após cerca de três horas sem acordo de cessar-fogo para a guerra na Ucrânia. "Nada foi fechado", anunciou o republicano ao lado do russo, em entrevista à imprensa.

O encontro visava negociar um acordo de cessar-fogo. Zelensky não foi convidado para as conversas.

Trump definiu o encontro como "muito produtivo em várias formas" e com progressos, apesar do resultado. O republicano afirmou que há "uma boa chance" de chegar a um acordo e relembrou que milhares de pessoas estão sendo mortas na Ucrânia. Os presidentes trocaram elogios.