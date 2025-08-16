Greve de funcionários da Air Canada suspende cinco voos no Brasil

Uma greve de mais de 10 mil comissários de bordo fez com que a Air Canada suspendesse suas operações hoje em todo o mundo, afetando cinco voos que passam pelo Brasil.

O que aconteceu

Paralisação atingiu voos que passariam pelo Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ao todo, cinco voos foram suspensos, sendo que dois deles iriam para Toronto e Montreal, no Canadá, e um terceiro, para Buenos Aires, na Argentina. Outros dois voos que chegariam de Toronto e Buenos Aires também foram afetados.

A princípio, medida deve durar 72 horas. A Air Canada informou, em nota, que cerca de 130 mil clientes serão afetados por dia nas 180 cidades atendidas pela empresa. Só hoje, suspensões atingiram 700 voos.