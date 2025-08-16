Apocalipse? Mar da Galileia ganha 'cor de sangue' e assusta turistas

As águas do mar da Galileia ficaram vermelhas e levaram moradores a ver um mau presságio bíblico no fenômeno, com referências ao Êxodo e ao Apocalipse.

O que aconteceu

Áreas do mar da Galileia, em Israel, ficaram tingidas de vermelho no início do mês. Imagens da água avermelhada circularam em redes sociais, acompanhadas de comentários sobre "sinais do fim dos tempos". Turistas e moradores registraram o fenômeno em vídeos e fotos. "Isso parece um prenúncio bíblico. Nunca vi nada igual", disse uma turista ao Jerusalem Post.

O tom incomum da água foi provocado pela floração de uma alga. A Botryococcus braunii, uma alga microscópica de água doce, costuma se multiplicar em períodos de calor extremo. Segundo pesquisadores citados pelo Jerusalem Post, a espécie é fotossintética, inofensiva e produz pigmentos naturais que variam do verde ao vermelho, dependendo da intensidade da luz e da temperatura.