Ataques israelenses matam 25 pessoas em Gaza: 12 buscavam comida

Pelo menos 25 palestinos morreram vítimas de ataques israelenses em Gaza hoje, sendo que 12 foram mortos enquanto tentavam obter alimentos. As informações são da rede Al Jazeera.

O que aconteceu

Mortes ocorreram em diversas regiões da Faixa de Gaza. Os números publicados pela Al Jazeera têm como base informações de fontes nas instalações médicas do território palestino.

Busca por ajuda humanitária é causa frequente de morte. Em um comunicado divulgado ontem, a ONU afirmou que o hospital de campanha da Cruz Vermelha em Rafah (na fronteira com o Egito) tratou mais de 4.500 feridos de 27 de maio a 8 de agosto, sendo que a maioria relatou ter se machucado em locais de distribuição de alimentos.