Trump minimiza importância de cessar-fogo e anuncia encontro com Zelensky

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como bem sucedido o encontro com o líder russo, Vladimir Putin, que terminou sem acordo e minimizou a importância de um cessar-fogo para a guerra na Ucrânia.
O que aconteceu
Trump disse que o encontro com Putin correu bem, assim como o telefonema com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Também participaram da chamada líderes europeus e o secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).
Um dia ótimo e muito bem-sucedido no Alasca! A reunião com o Presidente Vladimir Putin, da Rússia, correu muito bem, assim como um telefonema noturno com o Presidente Zelenskyy, da Ucrânia, e vários líderes europeus, incluindo o respeitado Secretário-Geral da Otan. Todos decidiram que a melhor maneira de pôr fim à terrível guerra entre a Rússia e a Ucrânia é chegar diretamente a um Acordo de Paz, que poria fim à guerra, e não a um mero Acordo de Cessar-fogo, que muitas vezes não se sustenta.
Donald Trump em publicação na rede social Truth Social
Antes do encontro, no entanto, o republicano havia dito que não ficaria feliz se não houvesse um acordo. Questionado sobre o que tornaria a reunião um sucesso ao embarcar no Air Force One, o norte-americano disse que quer "ver um cessar-fogo rapidamente". "Não ficarei feliz se não for hoje... Quero que a matança pare", acrescentou.
Zelensky vai aos Estados Unidos na segunda-feira. De acordo com Trump, um encontro entre ele e o presidente ucraniano está marcado para a próxima semana. "Se tudo der certo, vamos agendar uma reunião com o presidente Putin", escreveu na rede social.
"Nenhuma questão, especialmente as territoriais, pode ser decidida sem a Ucrânia", afirma Zelenksy. No X, o presidente ucraniano disse que na conversa por telefone com Trump defendeu a aplicação de sanções contra a Rússia caso não haja uma reunião trilateral ou se o país "tentar evitar um fim honesto da guerra".
Today, following a conversation with President Trump, we further coordinated positions with European leaders. The positions are clear. A real peace must be achieved, one that will be lasting, not just another pause between Russian invasions.-- Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) August 16, 2025
Killings must stop as soon as?
Líderes europeus reforçam apoio à Ucrânia. Em comunicado divulgado após o telefone, líderes de países da União Europeia disseram que caberá à Ucrânia tomar decisões sobre seu território e que as fronteiras internacionais não podem ser alteradas pela força. Eles afirmam que enquanto as mortes continuarem na Ucrânia, vão manter a pressão sobre a Rússia. "Continuaremos a reforçar as sanções e medidas econômicas mais amplas para pressionar a economia de guerra da Rússia até que haja uma paz justa e duradoura", diz trecho do comunicado.
Cúpula terminou sem acordo
A reunião ocorrida no Alasca terminou após cerca de três horas sem acordo de cessar-fogo para a guerra na Ucrânia. "Nada foi fechado", anunciou o republicano ao lado do russo, em entrevista à imprensa.
O encontro visava negociar um acordo de cessar-fogo. Zelensky não foi convidado para as conversas.
Trump definiu o encontro como "muito produtivo em várias formas" e com progressos, apesar do resultado. O republicano afirmou que há "uma boa chance" de chegar a um acordo e relembrou que milhares de pessoas estão sendo mortas na Ucrânia. Os presidentes trocaram elogios.
Putin falou que a Rússia e os EUA têm interesses sinceros de pôr fim ao conflito. Porém, o russo diz estar convencido de que, para chegar a um acordo de longo prazo, é preciso que a segurança do país seja garantida. Segundo ele, Trump disse na cúpula que a proteção dos dois países seriam garantidas e os EUA estão preparados para trabalhar nesta questão.
O presidente russo elogiou o "esforço" do governo Trump em buscar uma solução para a guerra. Ele ressaltou os interesses em comuns e as trocas que as duas nações podem ter em diversos setores, como economia e meio ambiente. "Sempre consideramos a nação ucraniana como irmã e queremos que isso aconteça novamente. Isso [o conflito] é uma tragédia para nós", acrescentou.
Horas antes da cúpula, Zelensky afirmou que os ataques russos ao território ucraniano continuavam. Para ele, não havia nenhuma ordem ou sinal de que Moscou "esteja se preparando para pôr fim a esta guerra". "No dia das negociações, eles também estão matando. E isso diz muito", acrescentou.
Aliados europeus da Ucrânia temem que Trump possa trair o país. Eles acreditam que o norte-americano pode congelar o conflito com a Rússia e reconhecer —mesmo que apenas informalmente— o controle russo sobre um quinto do território ucraniano.
Trump procurou amenizar essas preocupações. Ele disse que deixaria a Ucrânia decidir sobre qualquer possível troca de território.
