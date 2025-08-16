Trump minimiza importância de cessar-fogo e anuncia encontro com Zelensky

Antes do encontro, no entanto, o republicano havia dito que não ficaria feliz se não houvesse um acordo. Questionado sobre o que tornaria a reunião um sucesso ao embarcar no Air Force One, o norte-americano disse que quer "ver um cessar-fogo rapidamente". "Não ficarei feliz se não for hoje... Quero que a matança pare", acrescentou.

Zelensky vai aos Estados Unidos na segunda-feira. De acordo com Trump, um encontro entre ele e o presidente ucraniano está marcado para a próxima semana. "Se tudo der certo, vamos agendar uma reunião com o presidente Putin", escreveu na rede social.

"Nenhuma questão, especialmente as territoriais, pode ser decidida sem a Ucrânia", afirma Zelenksy. No X, o presidente ucraniano disse que na conversa por telefone com Trump defendeu a aplicação de sanções contra a Rússia caso não haja uma reunião trilateral ou se o país "tentar evitar um fim honesto da guerra".

Today, following a conversation with President Trump, we further coordinated positions with European leaders. The positions are clear. A real peace must be achieved, one that will be lasting, not just another pause between Russian invasions.



Killings must stop as soon as? -- Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

Líderes europeus reforçam apoio à Ucrânia. Em comunicado divulgado após o telefone, líderes de países da União Europeia disseram que caberá à Ucrânia tomar decisões sobre seu território e que as fronteiras internacionais não podem ser alteradas pela força. Eles afirmam que enquanto as mortes continuarem na Ucrânia, vão manter a pressão sobre a Rússia. "Continuaremos a reforçar as sanções e medidas econômicas mais amplas para pressionar a economia de guerra da Rússia até que haja uma paz justa e duradoura", diz trecho do comunicado.

Cúpula terminou sem acordo

A reunião ocorrida no Alasca terminou após cerca de três horas sem acordo de cessar-fogo para a guerra na Ucrânia. "Nada foi fechado", anunciou o republicano ao lado do russo, em entrevista à imprensa.