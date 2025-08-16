Trump convida líderes europeus para reunião com Zelensky nos EUA

Norte-americano falou com o ucraniano sobre seu encontro com Putin durante uma ligação hoje. O telefonema durou mais de uma hora e meia, disse Zelensky. Depois de uma hora, a conversa foi acompanhada por autoridades europeias e da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), acrescentou.

Encontro ocorrerá na Casa Branca, em Washington, D.C. Ainda não está claro quem realmente participará da reunião, informou a Reuters. Procurada, a Casa Branca não comentou.

As negociações no Alasca não conseguiram alcançar o cessar-fogo que Trump buscava. O líder dos EUA disse hoje que agora quer um acordo de paz rápido e completo e que Kiev deve aceitar porque "a Rússia é uma potência muito grande, e eles não são".

Zelensky retornará aos EUA pela primeira vez, meses após conversas tensas com Trump. Para ele, evitar uma repetição da briga no Salão Oval é fundamental para preservar as relações com os EUA, que ainda fornecem assistência militar e são a principal fonte de inteligência sobre a atividade militar da Rússia.

Cúpula terminou sem acordo

A reunião ocorrida no Alasca terminou após cerca de três horas sem acordo de cessar-fogo para a guerra na Ucrânia. "Nada foi fechado", anunciou o republicano ao lado do russo, em entrevista à imprensa.