Trump incentiva Ucrânia a ceder territórios à Rússia para guerra acabar

Trump ofereceu a proposta ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que rejeitou, disse uma fonte à Reuters. Um quinto do território ucraniano é controlado pela Rússia, incluindo cerca de três quartos da província de Donetsk.

Republicano falou que concorda com Putin que um acordo de paz deveria ser buscado antes de um cessar-fogo prévio. Porém, o cessar-fogo é exigido pela Ucrânia e líderes europeus. A manifestação do líder norte-americano mostra uma mudança de visão em relação a declarações anteriores.

Zelensky denuncia recusa russa por cessar-fogo

Presidente ucraniano afirma que isso "complica a situação" para alcançar a paz mais de três anos após o início do conflito. Na noite de hoje, Zelensky escreveu nas redes sociais que a Rússia rejeita vários apelos para o fim do conflito e "não determinou quando deixará de matar".

Se não têm a vontade de cumprir uma simples ordem de parar os bombardeios, pode ser necessário muito esforço para incitar a Rússia a querer aplicar algo muito mais importante: uma coexistência pacífica por décadas com seu vizinho.

Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano

Apesar da crítica, Zelensky irá encontrar Trump na Casa Branca na segunda-feira (18). Segundo o jornal New York Times e a agência Reuters, o republicano convidou líderes europeus para participarem da reunião. Procurada, a Casa Branca não comentou.