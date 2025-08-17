Candidato a presidente na Bolívia é atacado com pedras após votar em escola

O candidato presidencial boliviano Andrónico Rodríguez, de esquerda, foi atacado com pedras hoje após votar em uma escola no município de Entre Ríos.

O que aconteceu

Ele foi atacado por apoiadores do ex-presidente Evo Morales, segundo a imprensa local. Candidato não ficou ferido.

Incidente não atrapalhou o processo eleitoral. "Cumprimos nosso dever democrático de votar. Cada voto é uma voz, uma esperança e um compromisso com o futuro do nosso país", publicou nas redes sociais, sem citar o ataque.