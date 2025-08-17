Líderes europeus confirmam participação em reunião de Zelensky com Trump

Além de von der Leyen, outros cinco líderes europeus acompanharão Zelensky no encontro com Trump. São eles: o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer; o presidente francês, Emmanuel Macron; o chanceler alemão, Friedrich Merz; o presidente finlandês, Alexander Stubb; e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

Objetivo do grupo é garantir acordo de paz com a Rússia, sem que territórios ucranianos não ocupados sejam cedidos. Conforme o governo da França, a cúpula quer alcançar uma "paz justa e duradoura, que salvaguarde os interesses vitais da Ucrânia e a segurança da Europa".

As conversas abordarão, entre outros assuntos, garantias de segurança, questões territoriais e o apoio contínuo à Ucrânia em sua defesa contra a agressão russa. Isso inclui manter a pressão sobre as sanções.

Governo da Alemanha, em comunicado

Para alinhar estratégia, videoconferência organizada por Alemanha, França e Reino Unido deve ocorrer hoje. Segundo o jornal britânico "The Guardian", a reunião —que contará com a presença de outros aliados do continente— foi convocada após relatos de que Trump apoiará um acordo de paz que inclua a entrega de Donbass aos russos.

Putin exige Donbass para acabar com a guerra

Presidente russo, Vladimir Putin, teria exigido anexação da região. Fontes disseram à AFP que, em troca, ele prometeu não avançar em outras áreas, incluindo Kherson e Zaporizhzhia, no sul, onde as forças russas ocupam parte significativa.