Líderes europeus confirmam participação em reunião de Zelensky com Trump

Líderes europeus confirmaram hoje que vão se juntar ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em uma reunião com o presidente dos EUA, Donald Trump, para discutir o fim da guerra com a Rússia.
O que aconteceu
Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, confirmou sua participação. "A pedido do presidente Zelensky, participarei da reunião com o presidente Trump e outros líderes europeus na Casa Branca amanhã", escreveu hoje em post no X.
This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels.-- Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025
Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC.
At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow.
Além de von der Leyen, outros cinco líderes europeus acompanharão Zelensky no encontro com Trump. São eles: o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer; o presidente francês, Emmanuel Macron; o chanceler alemão, Friedrich Merz; o presidente finlandês, Alexander Stubb; e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.
Objetivo do grupo é garantir acordo de paz com a Rússia, sem que territórios ucranianos não ocupados sejam cedidos. Conforme o governo da França, a cúpula quer alcançar uma "paz justa e duradoura, que salvaguarde os interesses vitais da Ucrânia e a segurança da Europa".
As conversas abordarão, entre outros assuntos, garantias de segurança, questões territoriais e o apoio contínuo à Ucrânia em sua defesa contra a agressão russa. Isso inclui manter a pressão sobre as sanções.
Governo da Alemanha, em comunicado
Para alinhar estratégia, videoconferência organizada por Alemanha, França e Reino Unido deve ocorrer hoje. Segundo o jornal britânico "The Guardian", a reunião —que contará com a presença de outros aliados do continente— foi convocada após relatos de que Trump apoiará um acordo de paz que inclua a entrega de Donbass aos russos.
Putin exige Donbass para acabar com a guerra
Presidente russo, Vladimir Putin, teria exigido anexação da região. Fontes disseram à AFP que, em troca, ele prometeu não avançar em outras áreas, incluindo Kherson e Zaporizhzhia, no sul, onde as forças russas ocupam parte significativa.
Donbass —que abrange Donetsk e Luhansk— não foi completamente tomada pelos russos em três anos e meio de guerra. Sendo assim, a concessão da região contraria as condições europeias para um acordo de paz.
Outro ponto de discórdia entre Trump e os europeus é a busca de um acordo de paz antes do cessar-fogo. Segundo o norte-americano em post na Truth Social ontem, um cessar-fogo "muitas vezes não se sustenta".
Para Zelensky, se bombardeios não pararem imediatamente, busca pela paz fica comprometida. O presidente ucraniano disse nas redes sociais que o conflito só termina quando a Rússia "deixar de matar".
Cúpula entre Trump e Putin terminou sem acordo
Reunião ocorrida no Alasca anteontem, sem participação de Zelensky, terminou sem acordo de cessar-fogo. "Nada foi fechado", anunciou Trump ao lado de Putin, em entrevista à imprensa.
Norte-americano, porém, definiu encontro como "muito produtivo em várias formas" e com progressos. O republicano afirmou que há "uma boa chance" de chegar a um acordo e relembrou que milhares de pessoas estão sendo mortas na Ucrânia.
Já Putin falou que Rússia e EUA têm interesses sinceros de pôr fim ao conflito. O russo disse estar convencido de que, para chegar a um acordo de longo prazo, é preciso que a segurança do país seja garantida. Segundo ele, Trump disse na cúpula que a proteção dos dois países seria garantida e que os EUA estão preparados para trabalhar nesta questão.
