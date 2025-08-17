Assine UOL
Putin concorda com 'modo Otan' de proteção à Ucrânia, diz assessor de Trump

Do UOL, em São Paulo
Foto divulgada pela Casa Branca mostra Donald Trump sorrindo ao lado de Vladimir Putin
Foto divulgada pela Casa Branca mostra Donald Trump sorrindo ao lado de Vladimir Putin Imagem: Reprodução/Instagram/@whitehouse e @potus

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, concordou que os EUA e líderes europeus ofereçam uma garantia de segurança semelhante ao oferecido pela Otan como parte de um acordo para encerrar a guerra. A informação foi dada por Steve Witkoff, enviado do presidente dos EUA, Donald Trump, que participou das negociações na sexta-feira.

O que aconteceu

Posicionamento russo é revolucionário, diz Witkoff. "Foi a primeira vez que ouvimos os russos concordarem com isso", disse ao programa "State of the Union", da CNN.

Enviado de Trump explicou que proteção seria semelhante ao artigo 5 da Otan. Essa cláusula interpreta um ataque a um dos países membro como uma ofensiva a todos os integrantes da aliança.

Nenhuma das supostas disposições foram mencionadas publicamente por autoridades russas. "Fizemos tanto progresso nesta reunião em relação a todos os outros ingredientes necessários para um acordo de paz que nós, o presidente Trump, nos direcionamos para esse ponto [fim da guerra, ao invés de cessar-fogo", disse Witkoff.

Mais cedo, Trump afirmou que havia progredido na negociação com a Rússia, mas sem dar detalhes. "Grandes avanços com a Rússia. Fiquem ligados", publicou o presidente dos EUA nas redes sociais.

Ceder territórios

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, admitiu hoje, pela primeira vez, colocar ceder territórios para a Rússia. "Precisamos de negociações reais, o que significa que podemos começar por onde está a linha de frente agora", disse ele, após encontro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Bruxelas.

Rússia teria concordado em ceder cinco regiões, segundo Steve Witkoff.

Trump respalda duas propostas russas. A primeira é tomar o controle total de duas regiões administrativas ucranianas e, depois, congelar a linha de frente em outras áreas que Moscou controla apenas parcialmente, segundo a AFP.

