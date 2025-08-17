Trump diz que fez 'grandes avanços' com a Rússia, mas sem dar detalhes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje em uma rede social que fez grande progresso na negociação com a Rússia. Ele media um acordo de paz para a guerra na Ucrânia.

O que aconteceu

"Grandes avanços com a Rússia. Fiquem ligados", escreveu Trump. Está marcado para amanhã uma reunião do presidente americano com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e líderes europeus nos Estados Unidos.

Rubio disse que Rússia e Ucrânia devem fazer concessões. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que foram pedidas concessões, mas não detalhou quais. Ele argumentou que não ajudaria expor as propostas e que as negociações só funcionam em privado.