Ataque a restaurante em Nova York deixa três mortos e oito feridos

Um ataque a tiros deixou ao menos três pessoas mortas e oito feridas em um restaurante no Brooklyn, em Nova York, na madrugada de hoje (horário local), informou a polícia.

O que aconteceu

Ataque foi executado por vários atiradores, segundo a comissária de Polícia de Nova York, Jessica Tisch. Eles ainda não foram identificados e ninguém foi preso até o momento. As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa.

Tisch informou que a polícia recebeu várias ligações sobre o tiroteio por volta das 3h30 (4h30 em Brasília). Ao chegarem ao local, os agentes encontraram "várias pessoas com ferimentos de bala" dentro do estabelecimento.