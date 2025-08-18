Brasil envia hoje resposta sobre investigação dos EUA que mira Pix

O governo brasileiro vai encaminhar hoje aos EUA uma resposta sobre a investigação comercial aberta pela gestão de Donald Trump, que tem o Pix como um dos alvos e se baseia na Seção 301 da legislação de comércio americana.

O que aconteceu

Data de entrega da resposta foi divulgada no início de agosto pelo chanceler Mauro Vieira. Na ocasião, ele chamou de "absolutamente legítimas" as práticas questionadas pelo relatório americano —assinado pelo USTR (Escritório do Representante do Comércio dos EUA).

Documento aponta Pix como "possível prática desleal" e reclama da pirataria no país. "O Brasil também parece se envolver em uma série de práticas desleais com relação a serviços de pagamento eletrônico, incluindo, entre outras, a promoção de seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo", diz trecho do documento, revelado em julho.