Após 3 anos, acusado de matar brasileira em Londres encara Justiça

Frente à lentidão processo, chegaram a pagar 2400 libras a um advogado. O casal foi atendido por videochamada. Ao fim de uma hora, o profissional disse que não poderia atuar no caso, mas só devolveu 170 libras.

Durante a investigação, a polícia indicou uma pessoa que atuaria como ponto de contato. Também receberam dois livros com informações para ajudar a lidar com o luto e orientações para falar sobre o tema com crianças próximas da família, além de suporte psicológico.

Na Justiça, não havia tradução ou apoio em português; amiga da família ajudou como intérprete. "Se eu já não sou fluente conversando, imagina num momento desesperado. Ela foi um anjo na nossa vida", diz Clezi.

Família questiona se o tratamento que receberam é mesmo o padrão. A falta de conhecimento sobre o processo e o sistema, além da língua, levou a Clezi e o marido a se perguntarem se a demora para o indiciamento do suspeito é normal ou se houve demora por serem brasileiros. "Passaram dois anos e nada dele ser acusado. É indignação que te dá", afirma Clezi.

Maria Carolina do Nascimento tinha 22 anos e vivia em Londres desde 2011 Imagem: Arquivo pessoal