Crimeia, Donbass: por que Putin quer estes territórios para encerrar guerra

A Rússia anexou a Crimeia em 2014, mas a comunidade internacional não a reconhece como território russo. Putin argumenta que a maioria do povo da Crimeia é russa e que há um laço "inquebrável" entre a região e a Rússia, que possui clima ameno e potencial turístico com seus resorts.

A península foi anexada pela Rússia czarista pela primeira vez em 1783 e seguiu parte do país até 1954. O líder soviético Nikita Khrushchev transferiu a Crimeia para a Ucrânia naquela época; na prática, pouco mudou, pois ambas eram parte da União Soviética.

Com o desmantelamento da URSS em 1991, a Crimeia e a Ucrânia votaram por sua independência. Assim, a Crimeia era reconhecida como uma república autônoma que, legalmente, era parte administrativa da Ucrânia.

População original da Crimeia eram os tártaros, mas eles haviam sido expulsos por Stalin em 1944 e ainda hoje são poucos. Com a queda da União Soviética, parte dos tártaros exilados começaram aos poucos a voltar para casa nos anos 90. Apesar disso, atualmente eles são apenas 15% da população da Crimeia, que ainda é majoritariamente russa, segundo a rede britânica "BBC".

Sob a URSS, a região era o lar estratégico da Frota do Mar Negro. A poderosa força naval fundada pelo príncipe Potemkin no Império Russo tinha sua base na cidade de Sebastopol e protegeu o território russo (e depois soviético) dos turcos e outros povos mediterrâneos em diversos conflitos por séculos.

A Frota do Mar Negro foi dividida entre Rússia e Ucrânia em 1997; os russos mantiveram 82% dela. Mas Sebastopol continuou sendo sua casa, após um tratado de amizade assinado entre os dois países em que a Rússia reconhecia a soberania da Ucrânia e "alugava" as dependências da base em troca de uma compensação financeira pelos navios cedidos para os ucranianos.