Trump diz a Zelensky que Putin quer fim da guerra e propõe reunião dos três

Trump disse que vai ligar para Putin após o encontro com o ucraniano. Ele disse que tentará o acordo trilateral para cessar a guerra e que o presidente russo está esperando uma ligação após o encontro de hoje com os líderes europeus.

Apesar de estar confiante com um possível acordo, Trump admite que pode não ter sucesso com a missão. No entanto, após ter se encontrado com o líder russo, o republicano acredita que Putin também quer o fim do conflito.

O presidente ucraniano foi recebido por Trump na Casa Branca de paletó todo preto — diferente do traje esportivo militar com que costuma aparecer para a imprensa. Após ser questionado por jornalistas se os novos trajes de Zelensky o agradavam, Trump deu um sorriso e chamou de "fabuloso".

18.ago.2025 - Zelensky e Trump se encontram em Washington D.C. Imagem: Mandel NGAN / AFP

O presidente ucraniano brincou com o repórter que questionou suas roupas da última vez: "troquei de roupa mas você está com o mesmo paletó". No último encontro entre os dois, o presidente tratou as vestes de Zelensky com ironia: "uau, você está bem vestido. Ele está todo arrumado hoje". Antes do encontro de hoje, os EUA questionaram a Ucrânia se o presidente usaria paletó. Ele acabou usando, mas não colocou a tradicional gravata.

Líderes europeus também se reúnem na Casa Branca. Estão presentes na Casa Branca nomes como Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, Mark Rutter, secretário-geral da Otan, além de líderes do Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Finlândia.