Trump diz que tentará marcar reunião entre Zelensky e Putin após encontro

Trump diz que a reunião de hoje vai ser responsável por uma resolução de "quase tudo". Ainda durante sua fala, o norte-americano está otimista com uma solução coletiva para a guerra e que quer chegar a um acordo que evite agressões futuras contra a Ucrânia.

Tenho a sensação que você (Zelensky) e Putin acharão uma solução. Uma solução que só pode ser chegada em conjunto com o presidente Putin. Poderei participar dessa reunião, não quer dizer que eu queira, mas eu tentarei pois salvaremos muitas pessoas.

Donald Trump

Questões territoriais serão discutidas a portas fechadas com líderes europeus, de acordo com Zelensky. Durante seu pronunciamento, o líder ucraniano agradeceu os esforços de Trump e disse que ficará feliz em participar de uma possível reunião trilateral envolvendo a Rússia.

Vamos falar mais sobre garantias de segurança é importante que os EUA tenham essa garantia forte. Outro ponto é a questão humanitária. Com um acordo trocaremos os prisioneiros.

Volodymyr Zelensky

O encontro acontece dois dias após o republicano se encontrar com Vladimir Putin. Na sexta-feira, Trump e o líder russo se reuniram no Alasca para debater o futuro da guerra, mas os presidentes não conseguiram chegar a um acordo para o fim do conflito.

Chefes europeus estão à mesa com Zelensky e Trump. Durante suas falas oficiais, os líderes mantiveram o apoio à Ucrânia e disseram que vão colaborar para uma tentativa de cessar-fogo. Em tom descontraído e em troca de cordialidades, os líderes agradeceram a iniciativa de Trump na promoção da reunião de hoje.