Trump diz que tentará marcar reunião entre Zelensky e Putin após encontro

O presidente Donald Trump disse que vai tentar marcar uma reunião trilateral com Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin após o encontro de hoje entre o líder norte-americano e líderes europeus.
O que aconteceu
Trump disse que vai tentar marcar uma reunião entre Zelensky e Putin ainda hoje, após o encontro na Casa Branca. O líder norte-americano está reunido com líderes europeus para tratar sobre a guerra entre a Ucrânia e a Rússia.
"Um acordo de paz é possível e pode ser feito em um futuro próximo", disse Trump. Em conferência para a imprensa junto a outros líderes mundiais, o republicano afirmou que vai tentar promover um encontro trilateral entre Ucrânia e Rússia com ou sem a participação dos Estados Unidos.
Trump diz que a reunião de hoje vai ser responsável por uma resolução de "quase tudo". Ainda durante sua fala, o norte-americano está otimista com uma solução coletiva para a guerra e que quer chegar a um acordo que evite agressões futuras contra a Ucrânia.
Tenho a sensação que você (Zelensky) e Putin acharão uma solução. Uma solução que só pode ser chegada em conjunto com o presidente Putin. Poderei participar dessa reunião, não quer dizer que eu queira, mas eu tentarei pois salvaremos muitas pessoas.
Donald Trump
Questões territoriais serão discutidas a portas fechadas com líderes europeus, de acordo com Zelensky. Durante seu pronunciamento, o líder ucraniano agradeceu os esforços de Trump e disse que ficará feliz em participar de uma possível reunião trilateral envolvendo a Rússia.
Vamos falar mais sobre garantias de segurança é importante que os EUA tenham essa garantia forte. Outro ponto é a questão humanitária. Com um acordo trocaremos os prisioneiros.
Volodymyr Zelensky
O encontro acontece dois dias após o republicano se encontrar com Vladimir Putin. Na sexta-feira, Trump e o líder russo se reuniram no Alasca para debater o futuro da guerra, mas os presidentes não conseguiram chegar a um acordo para o fim do conflito.
Chefes europeus estão à mesa com Zelensky e Trump. Durante suas falas oficiais, os líderes mantiveram o apoio à Ucrânia e disseram que vão colaborar para uma tentativa de cessar-fogo. Em tom descontraído e em troca de cordialidades, os líderes agradeceram a iniciativa de Trump na promoção da reunião de hoje.
Sete líderes mundiais estão na Casa Branca. Estão presentes na Casa Branca nomes como Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, Mark Rutter, secretário-geral da Otan, além de líderes do Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Finlândia.
Trump confiante com acordo
Mais cedo, durante aparição com Zelensky, Trump disse que vai chegar a um acordo de paz. Durante conferência de imprensa na Casa Branca hoje, o presidente norte-americano disse ao lado de Zelensky que não tem dúvidas que vai chegar a um acordo para o fim da guerra entre Ucrânia e Rússia.
Eu não tenho dúvidas que chegaremos a um acordo de paz. Temos sete líderes de grandes países e falaremos sobre isso.
Donald Trump
Trump disse que vai ligar para Putin após o encontro com o ucraniano. Ele disse que tentará o acordo trilateral para cessar a guerra e que o presidente russo está esperando uma ligação após o encontro de hoje com os líderes europeus.
Apesar de estar confiante com um possível acordo, Trump admite que pode não ter sucesso com a missão. No entanto, após ter se encontrado com o líder russo, o republicano acredita que Putin também quer o fim do conflito.
Discussão sobre a guerra
Zelensky "pode acabar com a guerra se desejar", disse Trump. Em publicação anterior nas redes sociais, o republicano afirmou que o conflito pode terminar "de maneira imediata" se este for o desejo do ucraniano.
Não há expectativa de que a recuperação da Crimeia ou que a entrada da Ucrânia na Otan aconteçam. O território foi anexado pela Rússia em 2014 e Zelensky já afirmou reiteradamente que não vai abrir mão de recuperar a área, alegando que a Constituição ucraniana prevê que o território do país é "indivisível e inviolável".
Medo do lado europeu da conversa é de que Washington pressione Zelensky a aceitar condições estabelecidas pela Rússia. O presidente ucraniano descartou a possibilidade de aceitar anexação de outros territórios por parte de Putin, mas disse que está disposto a fazer um encontro trilateral para discutir a guerra.
Ataques russos deixaram 10 mortos hoje na Ucrânia. Pouco após a chegada de Zelensky aos EUA, dois ataques às cidades de Kharkiv e Zaporizhzhya deixaram 10 mortos e dezenas de feridos, segundo autoridades locais.
Como foi encontro de Trump com Putin
A reunião durou cerca de três horas e acabou sem acordo de cessar-fogo. "Nada foi fechado", anunciou o republicano ao lado do russo, em entrevista à imprensa. A expectativa inicial era de que uma trégua na guerra fosse conseguida.
Trump definiu o encontro como "muito produtivo em várias formas" e com progressos, apesar do resultado. O republicano afirmou que há "uma boa chance" de chegar a um acordo e relembrou que milhares de pessoas estão sendo mortas na Ucrânia. Os presidentes trocaram elogios.
Putin falou que a Rússia e os EUA têm interesses sinceros de pôr fim ao conflito. Porém, o russo diz estar convencido de que, para chegar a um acordo de longo prazo, é preciso que a segurança do país seja garantida. Segundo ele, Trump disse na cúpula que a proteção dos dois países seria garantida e que os EUA estão preparados para trabalhar nesta questão.
Horas antes da cúpula, Zelensky afirmou que os ataques russos ao território ucraniano continuavam. Para ele, não havia nenhuma ordem ou sinal de que Moscou "esteja se preparando para pôr fim a esta guerra". "No dia das negociações, eles também estão matando. E isso diz muito", acrescentou.
Aliados europeus da Ucrânia temem que Trump possa trair o país. Eles acreditam que o norte-americano pode congelar o conflito com a Rússia e reconhecer —mesmo que apenas informalmente— o controle russo sobre um quinto do território ucraniano.
Trump procurou amenizar essas preocupações. Ele disse que deixaria a Ucrânia decidir sobre qualquer possível troca de território.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.