Nova proposta de cessar-fogo em Gaza prevê entrega de reféns em até 60 dias

Os outros 10 vivos e corpos seriam entregues em uma segunda fase do cessar-fogo. Depois disso, os dois lados começariam negociações para parar de uma vez os ataques, sob garantias internacionais.

Expectativa é de que resposta sobre o projeto de cessar-fogo aconteça ainda hoje. A autoridade palestina afirmou que recebeu a proposta de negociadores do Egito e que vai ter reuniões sobre o assunto.

Análise de cessar-fogo acontece enquanto ataques e mortes continuam

Bombardeios foram intensificados e ao menos 17 pessoas morreram em Gaza de ontem para hoje. Fontes palestinas informaram ao canal Al Jazeera que entre as vítimas estão oito pessoas que foram baleadas tentando pegar ajuda humanitária.

Plano de Israel é de "evacuar" Cidade de Gaza nos próximos dois meses. A informação foi dada pelo chefe do Estado-Maior de Israel, Eyal Zamir, ao Canal 12. A capital, área mais populosa do enclave, tem 800 mil moradores e faz parte dos 25% de Gaza que ainda não foram dominados pelo Exército de Israel.

Israel afirma que quer o deslocamento da população para "áreas humanitárias", mas não detalha que espaços são esses. Segundo a agência de notícias Associated Press, Israel planeja enviar palestinos para o Sudão do Sul e conversa com outros quatro países para receber o deslocamento forçado da população. Indonésia, Somaliland, Uganda e Líbia estão entre os abordados.