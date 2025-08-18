Como é ser vizinho de Zuckerberg? Ricaço comprou 11 casas no mesmo bairro

As compras são feitas com sociedades de responsabilidade limitada (LTDA). Os nomes das empresas são diferentes a cada compra, e Zuckerberg geralmente exige que os vendedores assinem acordos de confidencialidade.

Com a compra destes imóveis, Zuckerberg tomou conta de Crescent Park. Conforme o NYT, o empresário demoliu parte dos imóveis para criar um condomínio para sua família e uma escola particular para suas filhas. Para isso, ele usou as vias Edgewood Drive e Hamilton Avenue "como um tabuleiro de Banco Imobiliário". Entre as excentricidades do complexo, está uma estátua de mais de 2 metros em homenagem a Priscilla Chan, esposa de Zuckerberg.

Cercado por uma fileira alta de árvores, o condomínio da família fica escondido daqueles que passam pelas ruas. Cinco das casas são conectadas, sendo que uma delas é destinada à escola. Segundo o NYT, a escola tem 14 crianças. Mesmo o código municipal proibindo o uso de uma residência do bairro como escola, seis adultos, incluindo quatro professores, trabalharam no local no último ano letivo, segundo o jornal americano.

Recentemente, o Departamento de Polícia providenciou placas e criou uma longa zona na via pública em que não era permitido estacionar. Com isso, os moradores não podiam estacionar seus próprios carros por um período de cinco horas em uma quarta-feira à noite. O motivo, segundo o NYT, foi que Zuckerberg estava organizando um churrasco no quintal de casa, e a polícia havia designado um de seus oficiais para auxiliá-lo.

O funcionamento da escola e a presença crescente de Zuckerberg faz com que Palo Alto seja criticada pelos moradores. Em 2016, um conselho municipal rejeitou o pedido do empresário para construir um complexo residencial na cidade. Entretanto, Zuckerberg conseguiu construir seu próprio condomínio de outra forma, comprando casas próximas e as unindo. Segundo o NYT, mesmo sabendo da existência da escola, as autoridades locais não se mobilizam para solucionar o problema.