'Parque de Diamantes': mulher encontra pedra preciosa de 2 quilates nos EUA

Por três semanas, ela vasculhou o parque e o esforço foi recompensado no último dia de viagem. Fox caminhava pelo trecho conhecido como West Drain quando viu um brilho aos pés e, segundo ela, imaginou ser uma teia de aranha coberta de orvalho e encostou com a bota, mas viu que o brilho permaneceu e pegou a pedra.

Nunca tinha visto um diamante de verdade nas minhas mãos, então não tinha certeza, mas foi o diamante mais 'com cara de diamante' que eu já tinha visto Micherre Fox

Foto mostra diamante no solo do parque Imagem: Reprodução/Arkansas State Parks

Equipe do Diamond Discovery Center confirmou: era um diamante branco de mais de dois quilates. "Me ajoelhei e chorei, depois comecei a rir", relatou. Segundo comunicado do parque, a gema tem formato arredondado e brilho metálico, típicos do parque, e mede aproximadamente o tamanho de um dente canino humano.

É o terceiro maior diamante registrado no local em 2025. "A história da Sra. Fox destaca o fato de que, mesmo dando o seu melhor, estar no lugar certo e na hora certa também conta na hora de encontrar diamantes. Após semanas de trabalho árduo, ela encontrou seu diamante bem na superfície do solo", disse o superintendente assistente do parque, Waymon Cox.