Herdeiro e conservador: quem é o presidente do Equador que Lula recebe hoje

Foi reeleito em abril desse ano sob acusação, sem provas, de fraude por parte da rival Luisa González. No entanto, Observadores da OEA (Organização dos Estados Americanos) e da União Europeia, bem como dos Estados Unidos, afirmaram que Noboa venceu com folga a votação. Os representantes da UE consideraram a eleição transparente e bem organizada, e rejeitaram veementemente as alegações de fraude.

Em 2024, Noboa decretou "conflito armado interno" e classificou 22 gangues como terroristas. A medida foi resposta a ataques violentos, incluindo a invasão de um estúdio de TV, e colocou militares nas ruas e dentro das prisões.

Noboa combina a imagem de líder militar com persona midiática nas redes. Surge em uniformes prometendo sufocar cartéis que, segundo ele, usam o país como rota de 70% da cocaína mundial, enquanto exibe rotina fitness, religiosidade e proximidade com eleitores.

Entre suas medidas mais polêmicas estão projetos de prisões em massa, inspirados no modelo de Bukele. Os detalhes dessas propostas acabaram se tornando marca de seu governo.

A invasão da embaixada do México em Quito colocou Noboa no centro de uma crise diplomática. Em 2024, ordenou a prisão de Jorge Glas na sede diplomática, o que gerou repúdio internacional e disputa na Corte Internacional de Justiça. Fora do país, buscou apoio de Donald Trump e firmou acordo com Erik Prince, fundador da Blackwater, cujos funcionários mataram e feriram dezenas de civis no Iraque.

Ex-esposa, Gabriela Goldbaum, afirma ter sido alvo de violência vicária (praticada contra terceiros para atingir a mulher), ao usar a filha que os dois têm para lhe causar "dor'. Ele, por sua vez, disse que ela violava direitos de visita da criança e que havia uma "intenção maliciosa" de "incomodar a campanha", segundo o jornal El País. Hoje, ele é casado com a influenciadora Lavinia Valbonesi, que divide com ele a exposição pública e a construção da imagem presidencial.