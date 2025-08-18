'Gerencia vitória russa': a imagem de Trump após reunião com Putin

Líderes europeus vieram aos EUA com Zelensky para "garantir que Trump não se inclinou demais para o lado russo", diz outro analista do NYT. O colunista David E. Sanger ressaltou a comitiva de líderes europeus que foi com Zelensky aos EUA hoje. Segundo ele, a reação de Trump após reunião com Putin abalou os líderes e fizeram eles questionarem se "mais uma vez", o americano foi influenciado pelo presidente russo.

"Pressa de Trump por cessar-fogo faz com que Putin dite os termos de paz", afirmam analistas ao jornal americano Washington Post. Especialistas ouvidos pela publicação afirmaram que buscar um acordo de paz sem antes negociar um cessar-fogo favorece o lado russo. "Para um presidente que ama vencer, vitórias são mais importantes do que os detalhes", afirmou.

Trump "traiu as promessas vazias feitas a Kiev e a aliados europeus antes do encontro e deu um presente ao Kremlin", diz The Guardian. Editorial do jornal inglês afirmou que o americano se mostra determinado a "forçar a Ucrânia a orbitar Moscou", restringindo a capacidade do país de Zelensky de agir como um estado independente.

Cartunista Nicola Jennings, do The Guardian, ressaltou 'tapete vermelho' estendido pelos EUA a Putin Imagem: The Guardian

"Trump está gerenciando a vitória da Rússia", afirma The Independent. Sam Kiley, editor de assuntos internacionais do jornal britânico, afirmou que ao se reunir com Zelensky hoje, Trump vai "falar com a mente do Kremlin".