Brasil defende STF e Pix em resposta a investigação comercial dos EUA

O governo brasileiro rebateu hoje as acusações dos EUA em resposta à investigação comercial aberta pela gestão de Donald Trump, que tem o Pix como um dos alvos e se baseia na Seção 301 da legislação de comércio norte-americana. No documento, o país defendeu as decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) e o sistema de pagamento instantâneo brasileiro.
Relatório americano foi assinado pelo USTR (Escritório do Representante do Comércio dos EUA).
O que aconteceu
Brasil declarou que as suas leis não prejudicam, de forma alguma, o comércio dos EUA. O país afirmou que as suas políticas e práticas comerciais são justificáveis, justas, equitativas, não discriminatórias e seguem as regras e normas do sistema multilateral de comércio.
Documento rebate entendimento do USTR sobre decisão do STF acerca de possível responsabilização de empresas de mídia social sobre conteúdos criminosos postados por usuários. É explicado que a medida não restringe discursos, nem traz riscos de danos econômicos para as companhias norte-americanas.
Contrariamente às alegações do USTR, a decisão não permite que a lei seja usada como uma remoção preventiva da liberdade de expressão, e nenhum dano será causado às empresas de mídia social dos EUA.
Governo brasileiro em resposta aos EUA
Leis e decisões do judiciário brasileiro sobre o comércio digital e serviços de pagamento visam "proteger o consumidor, a estabilidade financeira e a cibersegurança". No documento, o Brasil argumenta que todas as determinações são realizadas com cuidadoso equilíbrio de liberdades fundamentais e buscam o direito soberano brasileiro.
Eles alegam que a lei brasileira é "neutra", se aplica a empresas nacionais e estrangeiras, e as decisões do STF não são discriminatórias aos Estados Unidos. Também afirmam que a tentativa do Brasil de equilibrar a regulação de mídias sociais e direitos fundamentais "não deve ser mal interpretada ou penalizada". E acrescentam que "não há evidências que sugiram que as restrições são direcionadas e especificamente aplicada aos EUA".
Brasil ainda argumentou que multas ou medidas coercitivas em decisões judiciais é um procedimento padrão no país e em outras nações.
Pix não prejudica os EUA e visa expandir o acesso à economia para todos, incluindo entidades dos EUA. No documento, o sistema é definido como uma "grande inovação" cujo objetivo é modernizar o mercado de pagamentos, aumentar a concorrência, promover a inclusão financeira e reduzir os custos de transação. "O Pix alcançou com sucesso milhões de brasileiros anteriormente excluídos do sistema bancário tradicional", conclui.
A resposta também aborda a questão da pirataria, que foi apontada em relatório dos EUA. O Brasil alega ter ferramentas de combate ao crime, incluindo ações de fiscalização. "As autoridades têm feito esforços concentrados para fechar operações de contrabando em mercados físicos, como a área da rua 25 de Março, [em São Paulo]."
Entrega e investigação
Data de entrega da resposta foi divulgada no início de agosto pelo chanceler Mauro Vieira. Na ocasião, ele chamou de "absolutamente legítimas" as práticas questionadas pelo relatório americano.
Documento dos EUA aponta Pix como "possível prática desleal" e reclama da pirataria no país. "O Brasil também parece se envolver em uma série de práticas desleais com relação a serviços de pagamento eletrônico, incluindo, entre outras, a promoção de seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo", diz trecho do documento, revelado em julho.
Governo brasileiro definiu a ação do governo Trump como injustificável. Os EUA também foram acusados de usarem a medida de forma equivocada.
O que é a Seção 301?
A Seção 301 é uma ferramenta de política comercial dos EUA para investigar supostas práticas comerciais desleais. O governo norte-americano pode iniciar investigações sobre barreiras comerciais, políticas tarifárias e até restrições digitais, como no caso citado por Trump. A Seção 301 foi instituída pela Lei de Comércio e Tarifas de 1974 e já usada em diversas ocasiões contra países como China, Índia e nações da União Europeia.
O dispositivo permite medidas contra países considerados desleais nas trocas comerciais. Funciona como um instrumento de retaliação comercial. A Seção 301 permite que os EUA apliquem sanções como tarifas extras ou restrições de importação contra países que, segundo a avaliação americana, prejudicam suas exportações ou empresas.
Na prática, é uma base legal usada para pressionar parceiros. A seção é frequentemente usada como mecanismo de barganha: os EUA aplicam ou ameaçam aplicar sanções para forçar mudanças nas políticas comerciais de outros países.
