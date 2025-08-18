Brasil defende STF e Pix em resposta a investigação comercial dos EUA

Documento rebate entendimento do USTR sobre decisão do STF acerca de possível responsabilização de empresas de mídia social sobre conteúdos criminosos postados por usuários. É explicado que a medida não restringe discursos, nem traz riscos de danos econômicos para as companhias norte-americanas.

Contrariamente às alegações do USTR, a decisão não permite que a lei seja usada como uma remoção preventiva da liberdade de expressão, e nenhum dano será causado às empresas de mídia social dos EUA.

Governo brasileiro em resposta aos EUA

Leis e decisões do judiciário brasileiro sobre o comércio digital e serviços de pagamento visam "proteger o consumidor, a estabilidade financeira e a cibersegurança". No documento, o Brasil argumenta que todas as determinações são realizadas com cuidadoso equilíbrio de liberdades fundamentais e buscam o direito soberano brasileiro.

Eles alegam que a lei brasileira é "neutra", se aplica a empresas nacionais e estrangeiras, e as decisões do STF não são discriminatórias aos Estados Unidos. Também afirmam que a tentativa do Brasil de equilibrar a regulação de mídias sociais e direitos fundamentais "não deve ser mal interpretada ou penalizada". E acrescentam que "não há evidências que sugiram que as restrições são direcionadas e especificamente aplicada aos EUA".

Brasil ainda argumentou que multas ou medidas coercitivas em decisões judiciais é um procedimento padrão no país e em outras nações.

Pix não prejudica os EUA e visa expandir o acesso à economia para todos, incluindo entidades dos EUA. No documento, o sistema é definido como uma "grande inovação" cujo objetivo é modernizar o mercado de pagamentos, aumentar a concorrência, promover a inclusão financeira e reduzir os custos de transação. "O Pix alcançou com sucesso milhões de brasileiros anteriormente excluídos do sistema bancário tradicional", conclui.