Por que a roupa de Zelensky pode definir reunião com Trump

Assim como aconteceu em reunião anterior entre os presidentes de Ucrânia e EUA, a Casa Branca tem demonstrado preocupação com os trajes que Volodymyr Zelensky vai usar em seu encontro com Donald Trump hoje.

O que aconteceu

Governo dos EUA perguntou se ucraniano vestirá terno. Duas fontes próximas ao evento disseram ao site Axios que Zelensky usará o mesmo paletó preto que vestiu em uma cúpula da Otan na Holanda, em junho, e ontem, em reunião com líderes europeu, em Bruxelas. "Será 'estilo terno', mas não um terno completo", disse uma das fontes.

Zelensky já declarou que só usará terno após o fim da guerra na Ucrânia. Por isso, a roupa com que o presidente se apresentará hoje pode trazer sinalizações.