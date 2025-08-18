Sakamoto: Ucrânia toparia ceder território, mas teme novo ataque da Rússia

A Rússia quer a região de Dombass, com as províncias de Luhansk e Donetsk, mas também Zaporíjia e Kherson, ou seja, pegar todo leste da Ucrânia para fazer uma ponte terrestre com a Crimeia, que ela já tinha ocupado também de forma ilegal anteriormente. Esta parte é a parte relativamente mais simples de ser resolvida. A Constituição da Ucrânia afirma sua indivisibilidade, mas, para resolver a guerra, seria um caminho complicado, mas possível.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O colunista do UOL alerta, no entanto, que a Ucrânia teme novas investidas russas e quer garantias de que não sofrerá novos ataques, o que é benéfico também para toda a Europa.

O problema são as garantias no day after, do dia seguinte. Por quê? A Ucrânia quer garantias de segurança por parte dos Estados Unidos e da Organização do Tratado Atlântico Norte, mesmo que ela não esteja entre os seus 32 membros. Quer garantias de que não vá sofrer ataques novamente.

Essa garantia é importante, inclusive, para os outros países europeus. Porque uma garantia dada a Ucrânia é uma garantia também dada a Europa, que já temia os interesses expansionistas da Rússia. E, neste momento, está com muito receio da aproximação entre ela e os Estados Unidos.

Os Estados Unidos foram um parceiro estratégico e militar umbilical da Europa, principalmente da Europa Ocidental, desde a Segunda Guerra. Agora ela vê uma dança entre grandes potências, uma discussão entre grandes potências, definindo seu próprio destino, e está preocupada.