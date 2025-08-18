Times Square, em Nova York, é esvaziada após suspeita de bomba

A Polícia de Nova York comunicou hoje para que a população evite a Times Square, no centro de Manhattan. "Evitem a área da Rua 43 Oeste com a 7ª Avenida em Manhattan... Esperem veículos de emergência e atrasos nas proximidades", disse o departamento em uma publicação no X.

Uma imagem aérea da agência de notícias Reuters mostra um trecho de dois quarteirões da 7ª Avenida, entre as ruas 42 e 44, fechado ao tráfego.

O que aconteceu

A Avenida foi fechada após a polícia receber uma denúncia de bomba no local. A informação teria chegado às autoridades por volta das 10h30 (horário local) de hoje e segundo informado, um pacote suspeito teria sido deixado na região. As informações são da mídia local.



O esquadrão antibombas da Polícia foi acionado. De acordo com a NBC News, por volta das 12h (horário local), a equipe especializada chegou a conclusão que se tratava de um pacote falso e deu "sinal verde" para começar a liberação do local.