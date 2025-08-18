Trump diz que vai assinar ordem para acabar com votos pelo correio e urnas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que vai liderar um movimento para acabar com a votação por meio do correio e das urnas eletrônicas.

O que aconteceu

Sem apresentar provas, Trump afirmou que essas modalidades são 'imprecisas'. O republicano escreveu que assinará uma ordem executiva para acabar com a votação pelo correio e pelas urnas eletrônicas, permitidas em solo americano, por considerá-las "controversas". "O papel com marca d'água é mais preciso, sofisticado, mais rápido e não deixa dúvidas, ao final da noite, sobre quem venceu e quem perdeu a eleição", afirmou na Truth Social, sua própria rede social.

Eleição de 2026 na mira. No próximo ano, os Estados Unidos têm eleições parlamentares de meio de mandato que vão definir a proporção de republicanos e democratas no Congresso. Na publicação, Trump voltou a dizer que o partido da oposição se beneficia da cédula pelo correio. "As eleições nunca poderão ser honestas com votação pelo correio e todos sabem disso, especialmente os democratas."