Trump tenta reunir Putin e Zelensky

Israel x Hamas: Uma nova esperança surge em meio à devastação. Negociadores egípcios apresentaram uma proposta de cessar-fogo de 60 dias, que, segundo a imprensa local, o Hamas já aceitou. O acordo prevê a libertação de reféns em troca de uma pausa nos combates. Agora, todos os olhos se voltam para a resposta de Israel, enquanto os ataques em Gaza continuam.

EUA revogam milhares de vistos de estudantes

O governo Trump cancelou mais de 6.000 vistos de estudantes por violações da lei, incluindo excesso de permanência e infrações como agressão e roubo. Uma pequena, mas notável, parcela de 200 a 300 vistos foi revogada por "apoio ao terrorismo". A medida, que se insere em uma política de imigração mais rígida e maior vigilância, acende o debate e é vista por críticos como um ataque à liberdade de expressão, especialmente após a onda de protestos pró-palestinos em universidades americanas.

O planeta ferve: Marrocos registra recorde de 49,2°C

O calor não dá trégua. A cidade de El Aaiún, no Saara Ocidental, registrou uma temperatura recorde de 49,2°C no início de agosto, superando a marca anterior de 2016. O fenômeno é resultado de uma intensa onda de calor que assola o país, confirmando a tendência global de aquecimento. Um alerta claro de que as mudanças climáticas são uma realidade presente e extrema.

Bolívia vira à direita após 20 anos de esquerda

Uma reviravolta política histórica na América do Sul. Pela primeira vez em duas décadas, a Bolívia terá um segundo turno presidencial disputado por dois candidatos de direita: o senador Rodrigo Paz e o ex-presidente Jorge Quiroga. O resultado reflete a forte rejeição ao Movimento Ao Socialismo (MAS), partido de Evo Morales, responsabilizado pela severa crise econômica que o país enfrenta. A mudança é sísmica e promete um novo rumo para a nação andina.