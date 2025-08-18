Ucrânia 'luta pela própria terra', diz Zelensky antes de encontrar Trump

A Crimeia não deveria ter sido entregue naquela época, assim como os ucranianos não entregaram Kiev, Odessa ou Kharkiv após 2022. Os ucranianos estão lutando pela terra deles, pela independência.

Volodymyr Zelensky, em publicação nas redes sociais

Ele também lembrou que o país recebeu "garantias de paz" em 1994, em um acordo que também envolvia Rússia e EUA e foi quebrado em 2014. Após reunião de Trump com Putin, o governo americano teria oferecido novas garantias de paz para Zelensky aceitar o fim da guerra.

"A Rússia precisa acabar com a guerra que ela mesma começou", afirmou o presidente. "Espero que a união de forças com a América e com nossos amigos europeus obrigue a Rússia a entrar na paz real", afirmou, agradecendo aos Estados Unidos pelo convite para tratar o assunto.

Como vai ser encontro de Trump e Zelensky

Encontro está marcado para 13h no horário local (14h no horário de Brasília). A visita acontece dois dias após encontro de Trump com o presidente Vladmir Putin, que conversaram na sexta-feira no Alasca.

Uma das expectativas é de que uma reunião entre Zelensky e o presidente Vladimir Putin seja marcada, segundo Trump. O presidente dos EUA afirmou em uma rede social que esse encontro será marcado "se tudo der certo" na conversa de hoje.