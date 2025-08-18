Zelensky está nos EUA e vai encontrar Trump hoje: veja o que esperar

Os EUA também reforçarão a ideia de uma "garantia de segurança" para o território ucraniano em caso de cessar-fogo. A promessa foi feita por telefone após a reunião de Trump com Putin e protegeria o país de Zelensky de novos ataques no caso do fim da guerra. Não há detalhes, porém, sobre como os EUA fariam a proteção.

Trump e Zelensky terão um primeiro encontro bilateral e, depois, líderes europeus participarão da conversa. Entre os presentes estão a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; o presidente da França, Emmanuel Macron; o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz; a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni; o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer; o presidente da Finlândia, Alexander Stubb; e o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

Zelensky "pode acabar com a guerra se desejar", disse Trump. Também em publicação nas redes sociais, o republicano afirmou que o conflito pode terminar "de maneira imediata" se este for o desejo do ucraniano.

Não há expectativa de que a recuperação da Crimeia ou que a entrada da Ucrânia na Otan aconteçam. O território foi anexado pela Rússia em 2014 e Zelensky já afirmou reiteradamente que não vai abrir mão de recuperar a área, alegando que a Constituição ucraniana prevê que o território do país é "indivisível e inviolável".

Medo do lado europeu da conversa é de que Washington pressione Zelensky a aceitar condições estabelecidas pela Rússia. O presidente ucraniano descartou a possibilidade de aceitar anexação de outros territórios por parte de Putin, mas disse que está disposto a fazer um encontro trilateral para discutir a guerra.

Ataques russos deixaram 10 mortos hoje na Ucrânia. Pouco após a chegada de Zelensky aos EUA, dois ataques às cidades de Kharkiv e Zaporizhzhya deixaram 10 mortos e dezenas de feridos, segundo autoridades locais.