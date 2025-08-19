Caça ao tesouro: parque nos EUA deixa visitantes levarem diamante para casa

Ela dedicou parte das férias na busca por um diamante. "Eu estava disposta a ir a qualquer lugar do mundo para fazer isso acontecer", disse ao portal oficial do parque, em comunicado publicado na semana passada. Ela chegou ao Crater of Diamonds State Park no início de julho e começou sua aventura em busca da pedra rara.

Durante três semanas, a mulher procurou pelo diamante diariamente. Na manhã de seu último dia no parque, Micherre caminhava quando notou algo brilhando a seus pés. Ao perceber que se tratava de uma pedra, ela a pegou e analisou mais de perto. "Como nunca tinha visto um diamante de verdade nas minhas mãos, eu não tinha certeza, mas era o diamante mais 'diamante' que eu já tinha visto", relembrou.

Ao levar a pedra para a administração do parque, a equipe confirmou que ela havia encontrado um diamante branco. "Ajoelhei-me e chorei, depois comecei a rir", disse ela. Conforme o Crater of Diamonds State Park, o diamante tem aproximadamente o tamanho de um "dente canino humano". Com formato liso e arredondado, a pedra tem o brilho metálico típico da maioria dos diamantes de cratera.

A pedra de Micherre é o terceiro maior diamante encontrado no parque este ano. De acordo com o comunicado, o parceiro de Micherre apoiou a ideia da busca pelo diamante e concordou em esperar para pedi-la em casamento. Agora, a pedra encontrada será cravada no anel de noivado.