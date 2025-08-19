Membro da família real da Noruega é denunciado por quatro estupros

Aos 28 anos, Høiby também é acusado de agressões físicas e morais contra sua ex-companheira, Nora Haukland, entre 2022 e 2023. Ela é a única vítima identificada até o momento.

São atos gravíssimos que podem deixar sequelas duradouras e destruir vidas.

Sturla Henriksbø, procurador-geral da Noruega

Marius Borg Høiby nega as acusações mais graves. No entanto, o seu advogado, Peter Sekulic, disse à Reuters que o seu cliente pretende se declarar culpado de algumas acusações. "Ele não concorda com as alegações de estupro e violência doméstica."

Aos quatro anos, ele ganhou fama quando sua mãe se casou com o herdeiro da coroa, o príncipe Haakon. Ela teve outros dois filhos na relação, a princesa Ingrid Alexandra, de 21 anos, e o príncipe Sverre Magnus, de 19.

Prisão e luta contra o vício

Høiby foi preso em agosto de 2024. Ele é suspeito de agredir a namorada após uma briga em um apartamento em Oslo.