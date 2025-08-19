'Limpeza' de Washington: intervenção de Trump prendeu 465 em uma semana

Uma semana após o início da intervenção do governo Trump na segurança de Washington D.C., 465 pessoas foram presas e 68 armas foram apreendidas na capital dos EUA, informou hoje a procuradora-geral Pam Bondi.

O que aconteceu

Do total de prisões, 52 foram realizadas na noite de anteontem. Em post no X, a procuradora-geral afirmou que um integrante da facção criminosa MS-13 — que está na mira do presidente Donald Trump — está entre os presos.

Gangue foi criada por imigrantes salvadorenhos, na década de 1980, em Los Angeles (EUA). Os criminosos cometem crimes como tráfico internacional de drogas, armas e veículos roubados, estupros, entre outros. O grupo — que tem cerca de 10 mil integrantes, segundo estimativas — atua nos EUA, em El Salvador e em outros países da América Central.