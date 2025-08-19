'Sem intervenção': México critica EUA por presença militar na Venezuela

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, criticou os Estados Unidos pelo deslocamento de navios de guerra para o litoral da Venezuela. A declaração foi dada, nesta terça-feira (19), durante coletiva de imprensa.

O que aconteceu

Claudia Sheinbaum afirmou que a medida adotada pelos Estados Unidos fere os princípios da soberania de um país. Durante o discurso ela fez um apelo ao presidente Donald Trump: 'Sem intervenção'.