Israel aprova plano que divide Cisjordânia e 'enterra' o Estado Palestino

Projeto também isola Jerusalém Oriental do resto do território palestino, o que é visto como uma ameaça geográfica à existência de um estado palestino. As obras expandem o assentamento de Maale Adumim, que tem uma população de 37 mil pessoas.

Ideia de Estado Palestino seria enterrada

Governo de Israel considera a aprovação do assentamento uma "resposta" ao reconhecimento internacional do estado palestino como uma forma de pressionar pelo fim da guerra. Entre os países que afirmaram que reconheceriam a Palestina na assembleia das Nações Unidas em setembro estão Reino Unido e França.

Ministro de extrema-direita também foi categórico ao afirmar que assentamento "enterraria a ideia de um Estado Palestino". Bezalel Smotrich, das Finanças, fez a afirmação na quinta-feira, segundo a agência de notícias Reuters.

Organização das Nações Unidas e Brasil já tinham criticado o projeto, afirmando que ele viola direito internacional. Em publicação na semana passada, o governo brasileiro afirmou que a "contínua presença de Israel no território palestino ocupado é ilícita" e que novas atividades em assentamentos devem "cessar imediatamente".

Aprovação da construção foi anunciada enquanto negociadores internacionais aguardam uma resposta de Netanyahu sobre proposta de cessar-fogo. O Hamas aceitou o projeto entregue pelo Egito que prevê a liberação de reféns em duas etapas e a expectativa é de que o governo de Israel responda sobre o assunto até o fim de semana, mas a perspectiva de analistas é de que a possibilidade de aceitação do lado israelense é baixa.