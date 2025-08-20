Embaixada dos EUA no Brasil diz que avião estava em 'missão diplomática'

O avião da Força Aérea dos Estados Unidos que pousou ontem em Porto Alegre e em São Paulo serviu à "missão diplomática", de acordo com a embaixada do país no Brasil.

O que aconteceu

Aeronave era ocupada por diplomatas. A aeronave, modelo Boeing 757, pousou no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, no fim da tarde ontem. Depois, seguiu para o Aeroporto de Guarulhos. Em resposta ao UOL, a assessoria de imprensa da Embaixada dos Estados Unidos afirmou que o avião "ofereceu apoio logístico à missão diplomática do país" e que a chegada "foi autorizada pelas autoridades brasileiras competentes."

Ministério da Defesa ciente. A concessionária GRU Airport, que administra Cumbica, afirmou também que o pouso foi autorizado pelo Ministério da Defesa brasileiro.