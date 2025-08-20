Avião da Força Aérea dos EUA que pousou no Brasil é usado pela CIA

Porém, Embaixada dos Estados Unidos no Brasil disse que avião estava em "missão diplomática". Em resposta ao UOL, a assessoria de imprensa da Embaixada dos Estados Unidos afirmou que o avião "ofereceu apoio logístico à missão diplomática do país" e que a chegada "foi autorizada pelas autoridades brasileiras competentes."

Aeronave pousou em Porto Alegre às 17h13 de ontem, vinda de San Juan, em Porto Rico. O trajeto do avião começou na segunda-feira na Base Aérea de McGuire, em Nova Jersey, com escalas em Tampa, na Flórida, e em San Juan antes de vir para o Brasil, de acordo com as informações da Flight Radar.

Após pousar em Porto Alegre, o avião decolou por volta das 19h52 e pousou horas depois no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, onde permanece na manhã de hoje. Em nota, a GRU Airport, concessionária de Guarulhos, confirma o pouso da aeronave em questão na noite de ontem, com autorização do Ministério da Defesa.

Não foi divulgado oficialmente o motivo da escala no Brasil, apesar de ter autorização do Ministério da Defesa brasileiro. A GRU Airport informou ainda que a operação ocorreu normalmente e sem problemas.

Avião é uma versão militar do Boeing 757-200, usada para transportar autoridades dos EUA, como o presidente, vice-presidente, líderes militares e membros do gabinete. A aeronave leva até 45 passageiros e pode voar até 5,5 mil milhas náuticas sem precisar reabastecer.

Deputados exigem informações sobre aeronave

Grupo de três deputados pediu hoje que os ministérios da Defesa e dos Portos e Aeroportos expliquem por que a aeronave entrou no espaço aéreo brasileiro. O pedido é dos deputados federais do PSOL Fernanda Melchionna, Sâmia Bomfim e Glauber Braga. Os documentos exigem informações quanto a: