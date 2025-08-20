Assine UOL
Internacional

Avião da Força Aérea dos EUA que pousou no Brasil é usado pela CIA

Angela Celeste
Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Avião da Força Aérea dos EUA pousou ontem em Porto Alegre
Avião da Força Aérea dos EUA pousou ontem em Porto Alegre Imagem: @vinicios_betiol

A aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos que pousou em dois aeroportos brasileiros é normalmente usada por agentes da CIA (Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos).

Na tarde de ontem, o avião pousou no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, e logo após seguiu para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

O que aconteceu

O avião com a fuselagem toda branca e sem identificação é usado em crises internacionais e missões secretas. A aeronave costuma transportar equipes de ação rápida do Departamento de Estado, diplomatas, militares de elite e agentes da CIA (Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos).

Porém, Embaixada dos Estados Unidos no Brasil disse que avião estava em "missão diplomática". Em resposta ao UOL, a assessoria de imprensa da Embaixada dos Estados Unidos afirmou que o avião "ofereceu apoio logístico à missão diplomática do país" e que a chegada "foi autorizada pelas autoridades brasileiras competentes."

Aeronave pousou em Porto Alegre às 17h13 de ontem, vinda de San Juan, em Porto Rico. O trajeto do avião começou na segunda-feira na Base Aérea de McGuire, em Nova Jersey, com escalas em Tampa, na Flórida, e em San Juan antes de vir para o Brasil, de acordo com as informações da Flight Radar.

Após pousar em Porto Alegre, o avião decolou por volta das 19h52 e pousou horas depois no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, onde permanece na manhã de hoje. Em nota, a GRU Airport, concessionária de Guarulhos, confirma o pouso da aeronave em questão na noite de ontem, com autorização do Ministério da Defesa.

Não foi divulgado oficialmente o motivo da escala no Brasil, apesar de ter autorização do Ministério da Defesa brasileiro. A GRU Airport informou ainda que a operação ocorreu normalmente e sem problemas.

Avião é uma versão militar do Boeing 757-200, usada para transportar autoridades dos EUA, como o presidente, vice-presidente, líderes militares e membros do gabinete. A aeronave leva até 45 passageiros e pode voar até 5,5 mil milhas náuticas sem precisar reabastecer.

Deputados exigem informações sobre aeronave

Grupo de três deputados pediu hoje que os ministérios da Defesa e dos Portos e Aeroportos expliquem por que a aeronave entrou no espaço aéreo brasileiro. O pedido é dos deputados federais do PSOL Fernanda Melchionna, Sâmia Bomfim e Glauber Braga. Os documentos exigem informações quanto a:

Continua após a publicidade
  • Justificativa oficial para a autorização de entrada da aeronave em espaço aéreo brasileiro;
  • Se houve solicitação formal do governo norte-americano para tal operação;
  • Natureza da missão da aeronave;
  • Quem eram os ocupantes da aeronave e qual a sua identificação oficial;
  • Se houve transporte ou desembarque de carga ou equipamentos.

Diante da escalada de tensões entre Brasil e EUA resultantes dos sucessivos ataques imperialistas à soberania brasileira, não podemos aceitar que uma aeronave militar estadunidense invada o espaço aéreo brasileiro sem os devidos protocolos legais ou transparência pública Fernanda Melchionna

Os ministérios têm até 30 dias para responder aos requerimentos.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.