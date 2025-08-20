Igreja centenária de 672 toneladas é movida por 5 km na Suécia; veja vídeo

Houve bênção religiosa. A viagem foi iniciada com orações do bispo Åsa Nyström e da vigária Lena Tjärnberg. Para levantar a estrutura, engenheiros escavaram o terreno ao redor e posicionaram vigas de sustentação antes de içar o prédio com macacos hidráulicos.

O custo foi milionário. Apenas o deslocamento da igreja custou cerca de 52 milhões de dólares (R$ 285 milhões). A mineradora estatal LKAB, que encomendou a construção original em 1912 e agora financiou a mudança, justificou a operação como parte do projeto de realocação de toda a cidade.

A transferência faz parte de um plano maior. Desde 2004, Kiruna está sendo deslocada para longe da mina, após o solo do centro histórico apresentar rachaduras e risco de afundamento. No total, cerca de 6 mil moradores e 3 mil casas estão sendo movidos para uma nova área, inaugurada oficialmente em 2022.

Nem todos estão satisfeitos. "Talvez a LKAB não tenha interpretado bem o ambiente quando destruiu toda a cidade e depois organizou esta grande festa de rua para as pessoas", criticou Magnus Fredriksson, apresentador de um podcast local. Seu colega Alex Johansson também condenou o projeto. "É como se dissessem: 'Aqui está um pedacinho de espaço para Kiruna. Agora vamos continuar arrecadando bilhões'", disse.

O impacto ambiental preocupa. A mineração, que já atinge 1.365 metros de profundidade, ameaça florestas, lagos e as rotas de migração das renas, fundamentais para a subsistência do povo indígena Sami. Ativistas alertam que a expansão pode comprometer a cultura e a vida tradicional da Lapônia.

Apesar das críticas, a cidade celebrou o feito. A "grande caminhada da igreja", como foi batizada pela mídia local, terminou sem incidentes, consolidando um dos maiores desafios de engenharia já realizados na região. A previsão é que a Kiruna Kyrka seja reaberta ao público em seu novo endereço no fim de 2026.