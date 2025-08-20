Colonos israelenses mascarados são acusados de atacar fazendas palestinas

Mascarados, colonos israelenses são acusados de invadirem fazendas palestinas, atear fogo, derrubam árvores e matam gado, com a intenção de forçar os donos das terras a deixaram regiões da Cisjordânia.

O que aconteceu

Ataques viraram rotina, segundo organização israelense "Peace Now". O grupo — que monitora a expansão de assentamentos na Cisjordânia — afirma que os cidadãos palestinos que vivem na região relatam invasões frequentes. Desta forma, israelenses tomam gradativamente as terras e estabelecem novos assentamentos.

Desde início de 2023, colonos israelenses construíram mais de 130 postos avançados na Cisjordânia, sendo maioria em áreas rurais. Os colonos também são acusados de invadirem e incendiarem casas e carros em regiões urbanas. Conforme um relatório da "Peace Now", o número de novos postos é superior ao construído nas duas décadas anteriores juntas.