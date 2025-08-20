Múmia siberiana de 2.000 anos foi tatuada com técnica similar à atual

Técnica de "handpoke" teria sido utilizada pelos tatuadores pré-históricos. Nesta abordagem, um objeto perfurante —como a agulha— leva o pigmento até as camadas mais profundas da pele. Desenhos são feitos a mão, o que sugere alta habilidade do tatuador.

Mais de uma ferramenta teria sido utilizada para criar os desenhos. "Tatuagens aparecem não apenas como decoração simbólica, mas como um ofício complexo que não é, de forma alguma, inferior à arte moderna. Sentimos como se pudéssemos encontrar as pessoas por trás da arte pela primeira vez e ver como trabalhavam, aprendiam e também como cometeram erros", comentou o autor principal, Gino Caspari, antropólogo da Universidade de Berna, na Suíça.

Estes achados sugerem que a tatuagem na cultura Pazyryk não era apenas um meio de expressão estética, mas uma arte especializada que exigia habilidade técnica, sensibilidade estética e treinamento formal. Universidade de Berna, em comunicado à imprensa

Imagem: Reprodução/Antiquity

Tatuagens maiores teriam sido feitas com ferramenta que tinha mais de um ponto de perfuração e entrada do pigmento. Já as menores e mais delicadas eram feitas com um único objeto perfurante.

Os desenhos na pele mais antigos já achados teriam cerca de 5.300 anos, estimam cientistas. Como hoje, elas podem ter servido como expressões de crenças pessoais, tradições culturais e afiliações sociais. No entanto, a interpretação das tatuagens pré-históricas segue especulativa, alertam os pesquisadores, já que elas podem nunca ser totalmente compreendidas em sua riqueza de significado original.