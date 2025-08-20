Como são os navios de guerra que os EUA mandaram para a Venezuela

O governo Donald Trump enviou para a costa da Venezuela três navios militares, sob o argumento de que serão usados para lutar contra o tráfico de drogas em águas internacionais. Segundo a agência Reuters, além dos barcos, não se descarta o envio de aviões ou mesmo um submarino ao mar do Caribe.

Como são os navios

Três destróieres com sistemas antimíssil e mísseis de ataque. Os navios são o USS Gravely, USS Jason Dunham e USS Sampson, da classe Arleigh Burke. Os três têm um sistema contra mísseis chamado Aegis —segundo o Congresso norte-americano, ele tem um conjunto de sensores, computadores e softwares que lançam armas e tem o nome do escudo mitológico que defendeu Zeus.