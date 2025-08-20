Por que Trump quer prender Maduro? Entenda as acusações dos EUA

Por isso, dobramos a recompensa para US$ 50 milhões. Sob a liderança do presidente Trump, Maduro não escapará da justiça e responderá por seus crimes atrozes.

Pam Bondi, procuradora-geral dos EUA

Além da ligação com narcotráfico, país sul-americano é considerado "ameaça" à democracia. Desde 2020, "Maduro estrangulou a democracia e se agarrou ao poder", disse o secretário de estado norte-americano, Marco Rubio. "Afirmou ter vencido as eleições presidenciais de 28 de julho de 2024, mas não apresentou nenhuma prova", completou, reafirmando que seu país "não o reconhece como presidente da Venezuela".

No início deste mês, governo Trump dobrou recompensa para US$ 50 milhões (R$ 273,8 milhões) por Maduro. O montante é oferecido em troca de "informações que levem à prisão" do presidente da Venezuela. A recompensa é a maior da história, superando o valor oferecido pelo paradeiro de Osama bin Laden.

Primeira recompensa por Maduro foi imposta por Trump em 2020. Na ocasião, os EUA ofereceram US$ 15 milhões por informações que levassem à sua prisão. Depois, o governo do ex-presidente Joe Biden aumentou o valor para US$ 25 milhões.

Porta-voz da Casa Branca afirmou ontem que EUA estão preparados para "usar toda sua força" para frear "fluxo de drogas em direção ao país". "O regime de Nicolas Maduro não é o governo legítimo da Venezuela. É um cartel de narcoterroristas e Maduro não é um presidente legítimo. Ele é um líder desse cartel e fugitivo que foi indiciado nos EUA por tráfico de drogas", disse em coletiva de imprensa ontem.

Para Caracas, recompensa é "patética". "Seu show é uma piada, uma distração desesperada de suas próprias misérias. A dignidade de nossa pátria não está à venda. Repudiamos essa operação grosseira de propaganda política", declarou o chanceler da Venezuela, Yván Gil, no Telegram.