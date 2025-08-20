Assine UOL
Israel convoca 60 mil reservistas para plano de tomada de Gaza

Do UOL, em São Paulo
Uma menina palestina reage à destruição após um ataque noturno ao Centro de Saúde Sheikh Radwan, administrado pela Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA), no norte da Cidade de Gaza, em 6 de agosto de 2025.
Imagem: 6.ago.2025 - Omar AL-QATTAA/AFP

O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, aprovou o plano para conquistar a Cidade de Gaza e ordenou a convocação de 60.000 reservistas hoje.

O que aconteceu

Aprovação do plano foi feita enquanto mediadores internacionais continuam esperando a resposta de Israel a uma nova proposta de trégua. A expectativa das autoridades israelenses é de que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu dê uma resposta sobre o assunto até o fim de semana.

Plano para tomada militar da Cidade de Gaza, que tem maior população do enclave, foi aprovado no começo do mês, contrariando conselheiros militares e familiares de reféns. Além de tomar Gaza, plano também tem intuito, segundo Israel, "de assumir o controle de toda a Faixa, libertar os reféns e desarmar o movimento islamista palestino Hamas".

Emissão de ordens de convocação de reservistas foi assinada junto à aprovação do plano. A maioria dos 60 mil chamados deve se apresentar até 2 de setembro. Entre os chamados estão membros da inteligência e soldados de suporte de combate, segundo o jornal Times of Israel.

Familiares de reféns organizam protesto pedindo fim da guerra e vão caminhar até a fronteira com o enclave. O Fórum de Famílias de Reféns afirmou que seguirá "na luta para trazer todos os reféns para casa e acabar a guerra".

Moradores relatam presença de tanques, artilharia e drones na vizinhança de Al Sabra. À agência de notícias AFP, testemunhas afirmaram que os equipamentos de ataque miram nos moradores. Mais de 60 mil pessoas, em sua maioria civis, morreram desde o início da guerra.

O Exército israelense, por sua vez, afirmou que atua na área para desmantelar as capacidades militares do Hamas. O grupo extremista confirmou a morte de soldados em ataques na região de Khan Younis hoje.

Em 22 meses de guerra, o Exército israelense tomou quase 75% da Faixa de Gaza e a Cidade de Gaza é um dos locais que ainda não foi tomado. Nos últimos dias, o país intensificou os ataques aéreos e operações terrestres na Cidade de Gaza e nos campos de deslocados próximos, considerados os últimos redutos do Hamas.

Guerra na região começou após ataque do grupo extremista Hamas que deixou 1.219 mortos em Israel no dia 7 de outubro de 2023. Na ocasião, 251 pessoas foram tomadas de reféns. Os cálculos das autoridades israelenses é de que 49 deles permaneçam em Gaza e 27 deles estejam mortos.

