Trump x Maduro: o que se sabe sobre conflito que pode escalar na Venezuela

Venezuelano se utiliza de cartéis para levar drogas letais para os EUA, segundo governo norte-americano. "Organizações terroristas estrangeiras como o Tren de Aragua, o cartel de Sinaloa e o cartel dos Soles" estariam entre os grupos instrumentalizados pelo regime.

A DEA (agência antidrogas dos EUA) afirma ter confiscado drogas e bens relacionados ao chavista. Conforme Bondi, foram retiradas do mercado "30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro e seus cúmplices, com quase sete toneladas relacionadas ao próprio líder chavista", além de "mais de US$ 700 milhões em ativos ligados a Maduro, incluindo dois jatos privados, nove veículos e outros bens".

Por isso, dobramos a recompensa para US$ 50 milhões. Sob a liderança do presidente Trump, Maduro não escapará da justiça e responderá por seus crimes atrozes.

Pam Bondi, procuradora-geral dos EUA

Além da ligação com narcotráfico, país sul-americano é considerado ameaça à democracia. Desde 2020, "Maduro estrangulou a democracia e se agarrou ao poder", disse o secretário de estado norte-americano, Marco Rubio. "Afirmou ter vencido as eleições presidenciais de 28 de julho de 2024, mas não apresentou nenhuma prova", completou, reafirmando que seu país "não o reconhece como presidente da Venezuela".

Para Caracas, recompensa é "patética". "Seu show é uma piada, uma distração desesperada de suas próprias misérias. A dignidade de nossa pátria não está à venda. Repudiamos essa operação grosseira de propaganda política", declarou o chanceler da Venezuela, Yván Gil, no Telegram.

Governo dos EUA enviou três navios militares para a costa Venezuelana

Washington afirma que medida é contra grupos do narcotráfico, que classifica como terroristas. A manobra permite que o enfrentamento seja considerado ação de "segurança nacional" e permita o uso de militares. O envio dos barcos foi revelado pela Reuters na segunda-feira e confirmado por diplomatas ao UOL.