Brasil monitora o deslocamento de navios dos EUA para costa da Venezuela

Mas o sinal gerou alerta. Membros do governo ponderam que Trump muitas vezes "ladra e não morde", mas desta vez ainda não é possível fazer uma avaliação, dada a imprevisibilidade das decisões tanto do norte-americano quanto de Maduro.

No Planalto, há ainda um receio de que a ameaça de ataque confronte o discurso de soberania. A avaliação é que, mesmo distante de Maduro, o presidente Lula (PT) não poderia ficar em silêncio caso a crise escale, por causa da proximidade do país com o Brasil e por reforçar a pauta de que a América do Sul é "um continente de paz e independente".

O momento, afirmam os militares, é de aguardar eventuais decisões diplomáticas brasileiras. Cabe ao Itamaraty e ao Ministério da Defesa fazerem uma avaliação se vai ser necessário ou não o aumento do reforço na área da fronteira. Fontes do Exército dizem ainda que o atual efetivo —não revelado por questão de segurança— tem mantido a estabilidade da região fronteiriça.

Não há problema de contingente, afirmam militares. Integrantes do Alto Comando afirmam ainda que o Brasil tem capacidade estratégica e de deslocamento para levar mais tropas —com aeromóveis e paraquedistas, inclusive— para a região, se assim for determinado pelo governo.

Militares comentaram também a pesquisa Quaest, que aponta que 5% dos brasileiros relatou receio de uma guerra. A avaliação feita é que isso reforça o atual cenário da geopolítica mundial, com guerras na Rússia, na Ucrânia e em Gaza.