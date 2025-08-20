Venezuela tem a 50ª maior força militar: qual o poder de ataque do país?

Na América Latina, a Venezuela fica atrás de Brasil (11º), México (32º), Argentina (33º), Colômbia (46º), Chile (47º) e Peru (50º). O desempenho regional ajuda a dimensionar a capacidade venezuelana frente a vizinhos com maior orçamento e modernização.

O governo Trump enviou três destróieres para águas próximas à Venezuela sob o argumento de combate ao narcotráfico no Caribe. A movimentação inclui os navios USS Gravely, USS Jason Dunham e USS Sampson, e diplomatas em Washington indicam possibilidade de reforços aéreos e submarinos.

Maduro reagiu ao movimento dos EUA com a mobilização de milhões de milicianos. Segundo o colunista do UOL Jamil Chade, a Casa Branca fala em "todas as opções na mesa", e o presidente anunciou um "plano especial" que mobiliza 4,5 milhões de milicianos. A apuração também registra a escalada retórica de Washington e o impacto regional do envio dos navios.

A FANB (Força Armada Nacional Bolivariana) reúne 337 mil integrantes entre militares e paramilitares. O total é composto por 109 mil militares ativos, 8 mil reservistas e 220 mil paramilitares ligados às milícias bolivarianas. Analistas internacionais ouvidos pelo jornal "El País" apontam, porém, que parte desse contingente enfrenta problemas de treinamento, deserções e baixa disponibilidade operacional, limitando a real capacidade de mobilização do país.

Recursos estratégicos e limitações

As reservas de petróleo e gás dão fôlego potencial ao aparato militar venezuelano. Segundo o Global Firepower 2025, o país dispõe de cerca de 303 bilhões de barris de petróleo, a maior reserva provada do mundo, e de 5,67 trilhões de m³ de gás natural. A produção atual é de aproximadamente 731 mil barris de petróleo por dia e 21,6 bilhões de m³ de gás por ano, enquanto o consumo interno é muito menor.