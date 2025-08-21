Israel começa preparativos para invadir Gaza; hospitais devem ser evacuados

Israel alertou hospitais e organizações humanitárias no norte de Gaza que evacuem os locais diante de uma nova ofensiva em território palestino.
O que aconteceu
Mais de 1 milhão de pessoas devem deixar área. O Exército de Israel disse ter informado a centros médicos e organizações humanitárias na Cidade de Gaza - ao norte do território e a maior cidade palestina - que se preparem para evacuar a área em direção ao sul.
Bombardeios registrados durante à noite. A Defesa Civil estima que 25 pessoas morreram em decorrência dos disparos israelenses ontem.
Moradores protestam. Em uma rara manifestação, um grupo de palestinos carregou cartazes com escritas como "Salve Gaza, basta" e "Gaza está morrendo pela matança, fome e opressão" em uma marcha organizada por várias organizações civis.
Israel convocou 60 mil reservistas. Como parte do plano para tomar totalmente a cidade, ontem, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, aprovou a convocação de reservistas das forças armadas.
Militares já estão na periferia da cidade. O plano para a ofensiva de larga escala aguarda autorização de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro do país, prevista para sair hoje. Mas, enquanto isso, o país já pressiona os palestinos, com cercos espalhados por diversos locais.
Resgate de reféns é usado como justificativa para ofensiva. Israel usa como justificativa para a operação a tentativa de libertar os 50 reféns que continuam sob domínio do Hamas desde o início do conflito, em outubro de 2023. Deste número, calcula-se que 27 já estejam mortos.
Hamas aguarda resposta sobre proposta de cessar-fogo
Trégua de 60 dias é aceita por Hamas, mas com condições. Na segunda, o grupo terrorista palestino aceitou um acordo proposto pelo Egito e pelo Catar para a troca de reféns. A resolução propõe a libertação de metade dos reféns israelenses em troca de reféns de Gaza. Israel ainda não respondeu.
Mortes na Faixa de Gaza chegam a 60 mil. O número de israelenses mortos desde o início do conflito, que ocorre há dois anos, é de cerca de 1.200.
Irã faz exercícios militares. A televisão estatal iraniana afirmou que a Marinha do país fez uma série de exercícios militares hoje, um mês após o fim de um conflito de 12 dias com Israel. A operação foi chamada de "Poder Sustentável" e busca reafirmar a imagem de força depois que o país teve sistemas de defesa e instalações nucleares destruídos por Israel e Estados Unidos.
