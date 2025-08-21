Israel começa preparativos para invadir Gaza; hospitais devem ser evacuados

Moradores protestam. Em uma rara manifestação, um grupo de palestinos carregou cartazes com escritas como "Salve Gaza, basta" e "Gaza está morrendo pela matança, fome e opressão" em uma marcha organizada por várias organizações civis.

Israel convocou 60 mil reservistas. Como parte do plano para tomar totalmente a cidade, ontem, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, aprovou a convocação de reservistas das forças armadas.

Militares já estão na periferia da cidade. O plano para a ofensiva de larga escala aguarda autorização de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro do país, prevista para sair hoje. Mas, enquanto isso, o país já pressiona os palestinos, com cercos espalhados por diversos locais.

Resgate de reféns é usado como justificativa para ofensiva. Israel usa como justificativa para a operação a tentativa de libertar os 50 reféns que continuam sob domínio do Hamas desde o início do conflito, em outubro de 2023. Deste número, calcula-se que 27 já estejam mortos.

Hamas aguarda resposta sobre proposta de cessar-fogo

Trégua de 60 dias é aceita por Hamas, mas com condições. Na segunda, o grupo terrorista palestino aceitou um acordo proposto pelo Egito e pelo Catar para a troca de reféns. A resolução propõe a libertação de metade dos reféns israelenses em troca de reféns de Gaza. Israel ainda não respondeu.