Pai entra em escorregador de escola, fica preso e é resgatado por bombeiros

Um resgate inusitado movimentou a cidade de Rutland, em Vermont (EUA), no último sábado (16). Um homem de 40 anos ficou preso dentro de um escorregador tubular em um parquinho de escola e precisou ser retirado pelos bombeiros.

O que aconteceu

No local com os filhos, o homem ficou entalado. De acordo com o Departamento de Bombeiros de Vernon, o homem desceu pelo brinquedo e acabou ficando preso na parte central, de cabeça e pés para baixo.

As primeiras equipes que chegaram perceberam que seria necessário reforço. Outras unidades foram chamadas com ferramentas especiais e uma autoescada, usada para estabilizar a estrutura.